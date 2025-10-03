Завершены съемки пилота комедии «Старая закалка»  с Гришаевой и Вдовиченковым

В Санкт-Петербурге завершены съемки пилота комедийного сериала "Старая закалка" совместного производства телеканала ТНТ, а также студий Lazy Dog Production и М5.

В центре сюжета - компания бывших аферистов, которые вдруг находят новое призвание: стать "Робин Гудами" и наказывать тех, кто наживается на доверчивости простых людей.

В ролях звезды отечественного кино: Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Андрей Федорцов, Ефим Шифрин, Михаил Горевой, Катерина Ковальчук, Артур Бесчастный и другие.

Предполагается, что каждая серия будет представлять собой законченную историю.