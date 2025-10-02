Стивен Кинг назвал избалованную группу людей

Издание The Guardian взяло интервью у знаменитого писателя Стивена Кинга. Он рассказал о своём отношении к людям, которые жалуются на раннее раскрытие сюжетных поворотов — спойлеры.

© Чемпионат.com

По словам автора «Зелёной мили» и «Оно», хорошую историю редко можно испортить, ведь важен не финал, а путь к нему. Кинг считает, что на спойлеры жалуются слишком избалованные зрители и читатели.

«Я считаю, что "Вы кинули мне спойлер" — это, как правило, крик избалованных людей. Я бы сказал, что хорошую историю редко можно испортить, потому что радость — в самом путешествии, а не в достижении цели».

За свою писательскую карьеру Стивен Кинг опубликовал более 200 рассказов и свыше 60 романов. Его произведения часто экранизировали, в том числе знаменитый «Побег из Шоушенка» и «Сияние».