Какие фильмы сделали кассу кинотеатрам в сентябре

Новый фильм Люка Бессона собрал в России почти полмиллиарда, затмив заочную битву Безрукова с Мироновым, «хоббит с коротышкой» не вдохновили зрителей, а премьеру фильма с Егором Кридом подогрел скандал.

Сентябрь стал для российской киноиндустрии логическим продолжением «провального лета» — фильмов-миллиардеров в прокате не прибавилось, однако несколько новинок оказались на устах публики и СМИ.

Самым успешным фильмом сентября стал ужастик Люка Бессона «Дракула», в конце месяца ему бросил вызов «Август» Никиты Высоцкого, ну а скандал с концертом Егора Крида в «Лужниках» разжег интерес к фильму с его участием «Вниз».

Безруков против Миронова

Главной новинкой сентября эксперты называли военный фильм «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым. Режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев рискнули снять фильм по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого». При этом 25 лет назад на экраны уже выходила картина Владимира Пташука «В августе 44-го…», главные роли в которой сыграли Евгений Миронов и Владислав Галкин.

Зрители и журналисты задавались вопросами: сможет ли Безруков переиграть Миронова, а Кологривый Галкина? Киноэкспертов картина Высоцкого не впечатлила, однако в первый уикенд фильм собрал 251 млн рублей, легко ворвавшись в топ.

«Следует признать, что проект состоялся. Сколько может собрать картина, пока сказать сложно: традиционно сыграет роль "сарафанное радио", то, насколько зритель будет готов рекомендовать проект. Если все сложится хорошо, думаю, что к миллиарду фильм вполне может двинуться, но надо будет смотреть на динамику будних дней. Пока предполагаю, что фильм соберет от 700 млн рублей до миллиарда. Стоит учесть, что подобное кино сложно воспринимается молодой аудиторией, которая предпочитает развлекательный контент, а не серьезную драматическую историю. Кроме того, есть большие сомнения относительно узнаваемости книги Богомолова, которую знает и очень любит более старшее поколение», — сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Август» вышел в прокат 25 сентября и собрал на сегодня 313 млн рублей, просто не успев обогнать лидера сентябрьского проката. Ужастик Люка Бессона «Дракула» вышел на российские экраны 11 сентября и заработал 475 млн рублей, став самым успешным фильмом месяца.

Скептики сомневались в успехе нового фильма режиссера «Пятого элемента», «Леона» и «Такси», однако россияне тепло приняли «Дракулу».

«Можно сказать, что ожидания кинотеатров в сентябре оправдались. Уровень ожидания от таких проектов, как "Дракула" и "Август", был достаточно высоким. На мой взгляд, "Дракула" идет даже с превышением изначального прогноза. Это большая яркая зарубежная новинка, которой не было в наших кинотеатрах после выхода "Балерины" и "Материалистки". Все лето прошло без заметного зарубежного кино. "Дракула" - это кино не для самого широкого просмотра, его герой узнаваем, но явно популярен не среди всех сегментов аудитории. Благодаря этим двум фильмам прокат в сентябре начал оживать», — восхитился Роман Исаев.

В Топ-4 самых успешных картин сентября также попали триллер Фрэнсиса Лоуренса «Долгая прогулка» (сборы 213 млн рублей), являющийся экранизацией первого романа Стивена Кинга, и французский мультфильм «Зверопоезд» (143 млн рублей).

Хоббит, Крид и «Коротышка»

Пятое место по сборам в сентябре занял фильм «Вниз» с Егором Кридом, вышедший на экраны 4 сентября. Касса этого фильма составила 117 млн рублей, при этом незадолго до премьеры разразился скандал вокруг артиста.

З0 августа в «Лужниках» состоялось шоу Крида, в ходе которого он целовался на сцене с танцовщицей в откровенном наряде. Этот номер всполошил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, сравнившую перформанс с «голой вечеринкой». Однако до «отмены» артиста дело не дошло, за него вступились Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие представители шок-бизнеса. Так или иначе, фильм с участием Крида «хайпанул», пусть и собрал в десять раз меньше, чем картина с Сергеем Жуковым «Руки Вверх!».

«Это достаточно заметный фильм на фоне того, что несколько недель ничего серьезного для молодежи и аудитории постарше не выходило. Режиссер - Марюс Вайсберг, у проекта крупный прокатчик "Централ Партнершип", думаю, картина вполне может заработать приличные деньги, но без рекордов. Актерский состав неплохой, но не топовый, Егор Крид, каким бы популярным ни был, все же больше певец, чем актер», — отмечал в этой связи член совета АВК Роман Исаев.

Другие сентябрьские премьеры откровенно провалились. В их числе оказались и «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым (сборы 31 млн рублей), и «Беги» с Никитой Кологривым (30 млн рублей), и «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь (7 млн рублей), которых не спасли громкие имена актеров.

Не впечатлил россиян и супергеройский фильм «Токсичный мститель» (16 млн рублей), в котором сыграли легендарный «хоббит» Элайджа Вуд и «самый знаменитый коротышка Голливуда» Питер Динклэйдж.