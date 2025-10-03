Что известно о фильме «Грозовой перевал» с Марго Робби

В феврале 2026 года на экраны выйдет фильм «Грозовой перевал» от создательницы «Солтберна» Эмиральд Феннел. Несмотря на звездный каст и песни популярной поп-певицы Чарли XCX, которые прозвучат в картине, еще до премьеры Феннел столкнулась со шквалом критики. «Лента.ру» выяснила, когда адаптация английского романа появится в кинотеатрах и почему зрители настроены по отношению к этому фильму скептически.

«Грозовой перевал» — грядущая американская экранизация одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте, который впервые был опубликован в 1847 году. Главные роли в картине исполнили Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит») и Джейкоб Элорди («Эйфория», «Солтберн»). Слоган фильма гласит:

«Будь со мной всегда. Принимай любую форму. Своди меня с ума».

Дата выхода

Еще в июле 2024 года режиссер Эмиральд Феннел, выпустившая в 2023-м нашумевший «Солтберн», объявила, что планирует снять экранизацию «Грозового перевала» и написать к нему сценарий. В сентябре того же года на главные роли утвердили Робби и Элорди, с которыми Феннел сотрудничает уже не в первый раз.

За права на экранизацию боролись Netflix и Warner Bros. Pictures: первые предлагали режиссеру больше денег, вторые — кинотеатральный прокат и маркетинг. Феннел выбрала вторых.

Наконец в декабре 2024-го появилась официальная дата премьеры «Грозового перевала»: ее приурочили к Дню Святого Валентина. Фильм «Грозовой перевал» выйдет в кинотеатрах 13 февраля 2026 года.

В этот день картину покажут в США, Мексике, Турции, Канаде, Испании и Великобритании. А вот жители Австралии, Германии и Аргентины увидят новинку на день раньше, 12 февраля.

Выйдет ли «Грозовой перевал» в России, пока неизвестно. Компания Warner Bros. прекратила свою деятельность в РФ еще в 2022 году, отказавшись выпускать новые фильмы в российских кинотеатрах и на стримингах. Правда, некоторые новинки от Warner Bros. все же добираются до проката в России, но в рамках «предсеансового обслуживания». Так было, например, с фильмами «Флэш» в 2023 году и «Битлджус Битлджус» в 2024-м.

Трейлер

Полноценный трейлер к «Грозовому перевалу» Warner Bros. опубликовала в своем YouTube-канале 5 сентября 2025 года. В нем звучит ремикс песни Чарли XCX Everything is Romantic.

За 20 дней ролик посмотрели более 11 миллионов раз.

Сюжет

Что было в книге

Сюжет фильма основан на единственном романе Эмили Бронте, написанном в духе позднего романтизма.

В центре повествования — история Хитклиффа, сироты, которого приютил мистер Эрншо, владелец поместья «Грозовой перевал», расположенного в вересковых пустошах графства Уэст-Йоркшир на севере Англии.

Мистер Эрншо выделял приемного ребенка на фоне собственных детей, поэтому его старший сын Хиндли возненавидел Хитклиффа и издевался над ним (что в итоге сделало героя озлобленным и жестоким). Когда мистер Эрншо ушел из жизни, унаследовавший поместье Хиндли разрешил Хитклиффу остаться лишь на правах простого рабочего. Тяжелые будни юноши скрашивало только время, проведенное наедине с младшей дочерью Эрншо — Кэтрин, которую Хитклифф страстно полюбил.

Позже Кэтрин, несмотря на ответные чувства, вышла замуж за благородного Эдгара Линтона, сына владельцев соседней мызы «Скворцы». В отличие от Хитклиффа, у него хорошее образование и приличное состояние. Оскорбленный Хитклифф покинул «Грозовой перевал».

Через три года он вернулся состоятельным, влиятельным человеком и в отместку женился на Изабелле Линтон, сестре Эдгара. Но брак их был несчастливым: измученный издевками Хиндли, Хитклифф вырос жестоким и нелюдимым, а замужество Кэтрин сделала его характер еще более суровым.

Спустя время Кэтрин умерла при родах, оставив Эдгару дочь Кэти. Затем Изабелла сбежала от Хитклиффа на юг страны, родила сына Линтона и через несколько лет скончалась.

Хиндли тоже не стало, и поместье перешло Хитклиффу. Он перевез к себе болезненного и слабого сына, планируя использовать его для мести семейству Линтонов. Хитклифф заставил Кэти выйти замуж за умирающего юношу, чтобы после кончины сына все имущество девушки перешло к нему. Так и случилось.

У романа множество киноадаптаций, но каноническими считаются фильм Уильяма Уайлера 1939 года с Мерл Оберон и Лоуренсом Оливье, а также экранизация Питера Козмински 1992 года с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош (здесь, кстати, появляется и сама Эмили Бронте в исполнении Шинед О’Коннор).

Чем закончился роман «Грозовой перевал»?

В финале обезумевший Хитклифф уходит из жизни, преследуемый призраком Кэтрин. Но история завершается на оптимистичной ноте: Кэти и Гэртон (сын Хиндли) влюбляются друг в друга, и их любовь возрождает жизнь в «Грозовом перевале».

Что будет в фильме

Картина Эмиральд Феннел, вероятно, не будет полностью повторять оригинал. Судя по трейлеру, сюжет сосредоточится в основном на страстных отношениях Кэтрин и Хитклиффа, а не на его мести Линтонам.

Актеры и роли

Джейкоб Элорди («Эйфория», «Солтберн») — Хитклифф, молодой человек неизвестного происхождения, страстно влюбленный в Кэтрин Эрншо. Мрачный и жестокий мужчина, одержимый местью.

Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Однажды в… Голливуде») — Кэтрин Эрншо, капризная и свободолюбивая девушка, которая хоть и любит Хитклиффа, выбирает в мужья другого, так как Хитклифф недостаточно хорошо образован и беден.

Шазад Латиф («При чем тут любовь?», «Профиль») — Эдгар Линтон, благородный и утонченный сын владельцев мызы «Скворцы», муж Кэтрин.

Хонг Чау («Кит», «Ночной агент») — Нелли Дин, служанка, которая была свидетелем происходящих в «Грозовом перевале» событий.

Элисон Оливер («Солтберн») — Изабелла Линтон, младшая сестра Эдгара, изысканная и изящная натура. Влюбилась в Хитклиффа и уехала с ним в «Грозовой перевал».

Мартин Клунес («Ярмарка тщеславия», «Доктор Мартин») — мистер Эрншо, владелец поместья Грозовой перевал, который приютил у себя Хитклиффа.

Судя по тому, что в касте не заявлены актеры на роли Линтона Хитклиффа, Кэти Линтон и Гэртона Эрншо, сюжет фильма не затронет ту часть романа, где дети Хитклиффа, Кэтрин и Хиндли взрослеют. Или не затронет тему детей вообще.

Производство

Марго Робби не только сыграла в «Грозовом перевале» главную роль, но и выступила в качестве продюсера фильма: продвижением картины занималась продюсерская компания Робби под названием LuckyChap. Актриса не в первый раз сотрудничает с Эмиральд Феннел: до этого Робби продюсировала ее работы «Девушка, подающая надежды» и «Солтберн». В последней, кстати, главную роль исполнил Джейкоб Элорди.

Кроме того, как пишет Deadline, именно Марго Робби сыграла роль в решении не выпускать «Грозовой перевал» на Netflix, ведь стриминг не делает широкие кинотеатральные релизы (лишь редко выпускает картины в ограниченный прокат, как было с «К-поп охотницами на демонов»), а создатели были настроены на премьеру в кинотеатрах с рекламой и кассовыми сборами.

Эмиральд Феннел всегда пишет сценарии к проектам, над которыми работает как режиссер. Так было и с «Солтберном», и с «Девушкой, подающей надежды» — этот фильм, кстати, принес Феннел «Оскар» за лучший сценарий. Кроме того, она была автором сюжета в сериале «Убивая Еву» и снималась более чем в 20 картинах — правда, крупными ролями не отметилась, зато сыграла беременную куклу Мидж в фильме «Барби».

Основные съемки «Грозового перевала» проходили в Великобритании с конца января по начало апреля 2025 года. Картину снимали в студии Sky Studios Elstree, а натурные съемки проходили в национальном парке Йоркшир-Дейлс — в долинах Аркенгартдейл и Свейлдейл и деревне Лоу-Роу (там сохранилась традиционная английская каменная застройка).

Оператором «Грозового перевала» стал швед Линус Сандгрен. Ранее он работал над «Не смотрите наверх» и «Ла-Ла Лендом» — за последнюю, кстати, он получил «Оскар».

Оригинальные песни для фильма написала британская поп-звезда Чарли XCX, ставшая любимицей западной аудитории после выхода альбома Brat Summer в 2024 году.

Музыку к картине сочинил Энтони Уиллис, автор саундтрека к двум первым режиссерским работам Эмиральд Феннел.

Критика

Мискаст

Еще не выйдя на экраны, «Грозовой перевал» Эмиральд Феннел столкнулся с критикой.

Зрители указывают на то, что актеры, выбранные на главные роли, не соответствуют книжным прототипам. Кэтрин, которой в романе 17-19 лет, играет 35-летняя Марго Робби, а трагедия «Грозового перевала» как раз и состоит в том, что героиня была совсем юной. К тому же по книге Кэтрин — хрупкая и бледная темноволосая англичанка, в то время как Марго Робби — сексуальная блондинка со спортивной фигурой.

Робби могла навязать свою кандидатуру на главную роль, считают критики, ведь именно ее компания LuckyChap занимается продюсированием картины.

Но самым спорным, по мнению западной аудитории, стал выбор на роль Хитклиффа Джейкоба Элорди. В оригинале герой темнокожий: в романе говорится, что юноша имел сильное сходство с цыганом, а мистер Линтон при первой встрече предположил, что Хитклифф — «сын индусского матроса или вышвырнутый за борт маленький американец или испанец».

Именно из-за внешности над Хитклиффом издевались окружающие, в том числе поэтому он в итоге вырос жестоким и мрачным. Выбор белого Элорди на эту роль рушит весь социальный подтекст, считают критики.

После волны негатива в соцсетях ситуацию прокомментировала кастинг-директор «Грозового перевала» Кармел Кокрейн.

«В одном из комментариев было написано, что кастинг-директора нужно расстрелять. Но подождите, пока не увидите фильм, и тогда решите, хотите вы меня расстрелять или нет. Нам не обязательно быть точными. Это просто книга. Она не основана на реальной жизни. Это все искусство», – Кармел Кокрейн, кастинг-директор фильма «Грозовой перевал».

Несоответствие эстетике

Когда в сети появились фотографии со съемочной площадки, пользователи заметили, что показанные на кадрах наряды не соответствуют эпохе. Например, в одной из сцен Марго Робби появляется в белом подвенечном платье — такие модели вошли в моду только в 1840-х годах, при королеве Виктории, в то время как действие романа происходит на несколько десятилетий раньше.

Не остались незамеченными и блестки на платье, впервые использованные в модной индустрии в 1934 году. Такое явление в сети прозвали «эффектом Бриджертонов» — в честь одноименного сериала об Англии эпохи Регентства (начало XIX века). В проекте намеренно отказались от исторически точного изображения той поры, сделав ставку на фантазию художников. В итоге костюмы в «Бриджертонах» иногда выглядят иронично и гротескно, а иногда — стильно даже для нашего времени.

Что касается «Грозового перевала», в сети две версии: или Эмиральд Феннелл перенесла действие в середину XIX века, или нас ждет вольная интерпретация английской классики.

Сексуализация

Из трейлера, вышедшего в сентябре, ясно, что грядущая картина будет изобиловать эротическими сценами, хотя в центре сюжета романа — трагедия двух молодых людей, а не секс.

За это картину уже раскритиковали в комментариях на YouTube: «Я не знал, что "Грозовой перевал" — это четвертая часть франшизы "50 оттенков серого"», «Эмили Бронте, покойся с миром, мы не воспринимаем этот фильм всерьез», «Теперь мы можем точно сказать, что фильм называется "Грозовой перевал" только из-за маркетинговой стратегии».