Вышел трейлер фильма «Последние дни»

Студия Vertical выпустила трейлер фильма Last Days («Последние дни»). Премьера драмы состоится 24 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Картина повествует о Джоне Аллене Чау, который решает отправиться в опасное путешествие по всему миру, чтобы поделиться своей верой с изолированным племенем на Сентинельском острове. Ему мешают не только окружающие условия, но и детектив, который уверен, что герой нанесёт вред не только себе, но и местным жителям.

Главные роли в картине сыграли Скай Янг (сериал Halo), Радхика Апте («Пэдмен») и Кен Люн («Остаться в живых»). Режиссёром выступил Джастин Лин — постановщик пяти частей серии фильмов «Форсаж».