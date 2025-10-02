Как будут выходить серии сериала «Камбэк»

Уже 4 октября состоится премьера сериала «Камбэк». Действие сериала начинает разворачиваться в 2002 году. Молодой мужчина приходит в себя в лесу с тяжёлой травмой головы и потерей памяти. Он становится бездомным и спустя два года живёт на улицах Нижнего Новгорода. Однажды с ним знакомятся подростки, которые дают ему прозвище Компот. Они решают помочь ему вспомнить прошлое и вернуть настоящую жизнь.

В первый сезон «Камбэка» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 15 ноября.

Расписание выхода сериала «Камбэк»