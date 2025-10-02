Как будут выходить серии сериала «Камбэк»

Расписание выхода сериала «Камбэк» с Александром Петровым
Уже 4 октября состоится премьера сериала «Камбэк». Действие сериала начинает разворачиваться в 2002 году. Молодой мужчина приходит в себя в лесу с тяжёлой травмой головы и потерей памяти. Он становится бездомным и спустя два года живёт на улицах Нижнего Новгорода. Однажды с ним знакомятся подростки, которые дают ему прозвище Компот. Они решают помочь ему вспомнить прошлое и вернуть настоящую жизнь.
В первый сезон «Камбэка» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 15 ноября.
Расписание выхода сериала «Камбэк»
- 1-я серия — 4 октября;
- 2-я серия — 4 октября;
- 3-я серия — 11 октября;
- 4-я серия — 18 октября;
- 5-я серия — 25 октября;
- 6-я серия — 1 ноября;
- 7-я серия — 8 ноября;
- 8-я серия — 15 ноября.