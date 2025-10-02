Опубликованы постеры хоррора «Крипер»

Компания Neon представила жуткие постеры фильма «Крипер». Хоррор официально выйдет в российском прокате 4 декабря.

Сюжет фильма ужасов повествует о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс — создатель нашумевших хорроров «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель». Главные роли в картине сыграли Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Россиф Сазерленд («План Б») и Тесс Дегенштейн («Расследования Мёрдока»).