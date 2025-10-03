Перезапуск «Голого пистолета» отлично показал себя в цифровом прокате

По данным аналитической компании FlixPatrol, перезапуск «Голого пистолета» очень хорошо чувствует себя в цифре. До онлайна комедия добралась 2 сентября, а в начале октября вышла на Praramount+.

Если верить аналитикам, «Голый пистолет» два дня подряд занимал там лидирующую позицию. Он обошёл даже несменяемого лидера в лице «Топ Ган: Мэверик».

Лента рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.