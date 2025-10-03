В Музее Победы прошла премьера фильма о фронтовых художниках

2 октября в Музее Победы состоялась премьера документального фильма «Судьба одна на всех». Картина создана по материалам одноименной выставки Музея Победы и Самарского областного художественного музея, которая проходила в Самаре в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.

На торжественном мероприятии выступили генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, автор фильма, член Союза журналистов России, автор программы «Культпросвет» ГТРК «Самара» Светлана Жданова и другие.

— Нам нужно было не просто показать выставку, нужно было, как нам показалось, передать личное ощущение человека, который на эту выставку приходит, который проживает впечатления от художественных произведений, от судеб художников, которые звучат в письмах, представленных артефактах — там есть и личные вещи известных людей. И самое главное — нам хотелось, чтобы к этому пониманию судьбы художника, судьбы человека на войне и судьбы его семьи добавилось ощущение того человека, который пришел в этот зал и смотрит на это глазами человека из сегодняшней жизни, из тех реалий, которые проживаем мы сами, — выступила автор фильма, член Союза журналистов России Светлана Жданова.

Фильм подготовлен филиалом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании ГТРК «Самара» при поддержке ВГТРК. Авторы проекта запечатлели трагизм и героизм военного времени, стойкость и самоотверженность советских людей и показали уникальную связь поколений – от фронтовых художников до современных героев, участников СВО, которые сегодня приходят на выставку, чтобы соприкоснуться с живым свидетельством истории и памяти.

Выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» стала масштабным художественно-историческим проектом, куратором и организатором которого выступили Музей Победы и Самарский областной художественный музей. В него вошли произведения живописи, графики, скульптуры, личные вещи героев войны. Данный проект посвящен творчеству фронтовых художников, которым довелось пройти через войну и сохранить ее образ. Все они имели одну на всех судьбу — войну, через которую они прошли, обретя бессмертие в памяти потомков и в искусстве.