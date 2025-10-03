Каким будет второй сезон сериала «Ронин»

Российский сериал «Ронин» о спецназовце, которые после тяжелого ранения на службе и трагических событий в семье был вынужден вернуться в родные сибирские края, начал выходить на телевидении в январе 2025 года. Вскоре после финала первого сезона его продлили на второй. «Лента.ру» раскрывает главное о продолжении сериала: точную дата выхода, актерский состав и сюжет, а также вспоминает события финала.

«Ронин», 2-й сезон: главное

Первый сезон сериала «Ронин» выходил в январе 2025 года на телеканале ТВ-3. По данным Mediascope, в премьерную неделю он вошел в список программ-лидеров на канале и собрал долю зрителей наравне с сериалом «Мажор». Во втором сезоне сериала «Ронин» запланировано 24 эпизода — на четыре больше, чем в первом.

Дата выхода

О том, что «Ронин» получит второй сезон, стало известно вскоре после выхода финальной серии первого. За производство вновь отвечает компания «Триикс медиа». Создатели отметили, что зрителей ждут новые запоминающиеся персонажи и захватывающий экшен. Место действия остается прежним, так что зрители снова насладятся сибирскими пейзажами.

Точная дата выхода второго сезона стала известна лишь в сентябре. Премьера второго сезона сериала «Ронин» состоится 6 октября 2025 года.

Новые эпизоды покажут в эфире телеканала ТВ-3. На онлайн-платформах сериал можно посмотреть у «Иви», Premier и «Большого ТВ».

Трейлер

Сюжет

Первый сезон

Иван Доронин, опытный боец Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), тяжело ранен во время операции и вынужден уйти в отпуск. Вскоре после этого спецназовец узнает, что его бывшая жена ушла из жизни. Они в последнее время не общались, и Доронин лишь передавал алименты на сына Мишу.

После возвращения в родное село Медвежье в Сибири Иван узнает, что у мальчика есть сводный брат, и оба ребенка живут с отчимом самого Доронина. Чтобы оформить опекунство, Ивану приходится задержаться на родине.

Он начинает временно подменять отчима в качестве почтальона и понимает, что навыки спецназовца не менее востребованы и здесь, в глуши. Теперь герою предстоит не только вмешаться в опасные разборки, чтобы защитить покой местных жителей, но и стать отцом для двух мальчиков, а также наладить личную жизнь.

Чем закончился первый сезон «Ронина»

Несмотря на арест продажного главы администрации Юрия Мякишева, операция не заканчивается, а лишь выходит на новый уровень. Сотрудник ФСБ Игнат Полухин, ранее работавший под прикрытием в команде чиновника, продолжает расследование, чтобы выявить стоящих за ним влиятельных покровителей.

Тем временем в Медвежьем праздник. Жизнь героев налаживается: Валера и Соня венчаются, егерь Сергей представляет Зою своей невестой, а Иван и его возлюбленная Алена мирятся с ее отцом.

Вместе с Аленой и сыновьями Мишей и Сашей Иван Доронин отправляется на отдых в национальный парк «Красноярские столбы». Однако там их семья оказывается под угрозой: Мякишеву устраивают побег, и он, желая отомстить Доронину, похищает детей и Алену.

Вычислив укрытие, группа захвата ликвидирует наемников, но самому Мякишеву удается скрыться. При этом он берет в заложники родного сына Ивана — Мишу. Спасая ребенка, главный герой побеждает Мякишева. Кажется, что антагонист сериала мертв.

Завершается сезон тем, что Иван делает предложение Алене. Однако в последней сцене ему звонит неизвестный и сообщает, что жизнь его бывшей жены отнял человек, которого Иван хорошо знает.

Второй сезон

События второго сезона продолжат сюжетную линию первого и развернутся спустя несколько месяцев после финальной серии. Все это время Иван Доронин вместе с сыновьями жил в Санкт-Петербурге, куда вернулся, чтобы дослужить положенный срок в СОБР и навсегда переехать в Медвежье.

В деревне Доронин вновь работает почтальоном, а также продолжает помогать участковому капитану Валерию Самсонову в расследовании местных преступлений. Но на этот раз Доронин не просто консультант — он невольно оказывается в центре масштабной борьбы криминальных группировок.

В трейлере появляется главный злодей — чиновник Мякишев, который, судя по всему, выжил в финале первого сезона. Кроме него, у Ивана будет новый опасный противник, а у деревни Медвежье — новый глава администрации.

Актеры и роли

Во втором сезоне вернутся знакомые актеры и их герои:

Производство

Съемки второго сезона стартовали в апреле 2025 года в Санкт-Петербурге. Завершив там работу, съемочная группа направилась в Красноярский край. Ключевыми локациями стали Овсянка, Дивногорск, Усть-Мана, Кузнецово и Красноярск.

В съемках массовых сцен принимали участие местные жители — всего задействовали более 600 человек.

Режиссером второго сезона вновь стал Игорь Драка («Невский. Близкий враг», «Филин 4», «Невский. Расплата за справедливость»). За сценарий отвечали Сергей Горбачев («Закон тайги», «Великолепная пятерка», «Условный мент»), Борис Бажуков («Английский русский», «Государственная защита 2»), а также Ирина Поспелова и Лидия Фролова, для которых проект стал дебютным.

Интересные факты