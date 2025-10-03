Вышел первый трейлер сериала по роману Ника Кейва

Телеканал Sky поделился дебютным трейлером мини-сериала "Смерть Банни Манро" (The Death of Bunny Munro), в основу сценария которого лег одноименный роман культового австралийского рок-музыканта, поэта, писателя и композитора Ника Кейва 2009 года.

© Кадр из сериала «Смерть бабника»

В центре сюжета история самоуверенного ловеласа (Мэтт Смит), жизнь которого резко меняется после смерти жены. Пытаясь справиться с горем и наладить взаимоотношения с девятилетним сыном, он отправляется в путешествие по югу Англии.

"Соберите Кормака Маккарти, Франца Кафку и Бенни Хилла в приморском отеле в Брайтоне - и, возможно, они придумают вам Банни Монро", - отзывался об этой истории знаменитый писатель Ирвин Уэлш.

Режиссером шестисерийной драмы стала Изабелла Эклеф ("Индустрия"), сценарий написал Пит Джексон (Somewhere Boy), сам Кейв участвует в проекте в качестве исполнительного продюсера (вместе со Смитом) и композитора (вместе с давним соратником Уорреном Эллисом).

Премьера назначена на 20 ноября.