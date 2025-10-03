«Дракула» и «Уэнсдей» — самые популярные фильмы и сериалы у российских пиратов в сентябре

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета. В этот раз в неё вошли в том числе сериалы.

Какие фильмы и сериалы популярны у российских пиратов
Лидером топа фильмов выступил триллер «Дракула» Люка Бессона. В тройку вошли хоррор «Орудия» и комедия «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном, а в десятку также попали гоночная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом и комедийный детектив «Клуб убийств по четвергам» от режиссёра «Один дома» Криса Коламбуса.

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2025 года

  1. «Дракула».
  2. «Орудия».
  3. «Голый пистолет».
  4. «Никто 2».
  5. «Цвета времени».
  6. «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».
  7. «Клуб убийств по четвергам».
  8. «Формула-1».
  9. «Шпионская свадьба».
  10. «Космическая колония».

В топе сериалов абсолютным лидером стала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой. Далее идут хоррор «Чужой: Земля» и триллер «Дэкстер: Воскрешение». В десятку также попали «Лихие» Юрия Быкова, «Миротворец» Джеймса Ганна и «Газета» — продолжение «Офиса».

10 самых популярных сериалов у российских пиратов в сентябре 2025 года

  1. «Уэнсдэй».
  2. «Чужой: Земля».
  3. «Декстер: Воскрешение».
  4. «Основание».
  5. «Спасская».
  6. «Лихие».
  7. «Миротворец».
  8. «Бункер для богачей».
  9. «Чёрный кролик».
  10. «Газета».