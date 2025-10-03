Какие фильмы и сериалы популярны у российских пиратов

«Дракула» и «Уэнсдей» — самые популярные фильмы и сериалы у российских пиратов в сентябре
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета. В этот раз в неё вошли в том числе сериалы.
Лидером топа фильмов выступил триллер «Дракула» Люка Бессона. В тройку вошли хоррор «Орудия» и комедия «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном, а в десятку также попали гоночная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом и комедийный детектив «Клуб убийств по четвергам» от режиссёра «Один дома» Криса Коламбуса.
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2025 года
- «Дракула».
- «Орудия».
- «Голый пистолет».
- «Никто 2».
- «Цвета времени».
- «Фантастическая четвёрка: Первые шаги».
- «Клуб убийств по четвергам».
- «Формула-1».
- «Шпионская свадьба».
- «Космическая колония».
В топе сериалов абсолютным лидером стала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой. Далее идут хоррор «Чужой: Земля» и триллер «Дэкстер: Воскрешение». В десятку также попали «Лихие» Юрия Быкова, «Миротворец» Джеймса Ганна и «Газета» — продолжение «Офиса».
10 самых популярных сериалов у российских пиратов в сентябре 2025 года
- «Уэнсдэй».
- «Чужой: Земля».
- «Декстер: Воскрешение».
- «Основание».
- «Спасская».
- «Лихие».
- «Миротворец».
- «Бункер для богачей».
- «Чёрный кролик».
- «Газета».