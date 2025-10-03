Какие фильмы и сериалы популярны у российских пиратов

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета. В этот раз в неё вошли в том числе сериалы.

Лидером топа фильмов выступил триллер «Дракула» Люка Бессона. В тройку вошли хоррор «Орудия» и комедия «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном, а в десятку также попали гоночная драма «Формула-1» с Брэдом Питтом и комедийный детектив «Клуб убийств по четвергам» от режиссёра «Один дома» Криса Коламбуса.

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в сентябре 2025 года

«Дракула». «Орудия». «Голый пистолет». «Никто 2». «Цвета времени». «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». «Клуб убийств по четвергам». «Формула-1». «Шпионская свадьба». «Космическая колония».

В топе сериалов абсолютным лидером стала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой. Далее идут хоррор «Чужой: Земля» и триллер «Дэкстер: Воскрешение». В десятку также попали «Лихие» Юрия Быкова, «Миротворец» Джеймса Ганна и «Газета» — продолжение «Офиса».

10 самых популярных сериалов у российских пиратов в сентябре 2025 года