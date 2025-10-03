Опубликован трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен»

Студия J.C.Staff представила новый трейлер третьего сезона аниме «Ванпанчмен». Шоу про знаменитого супергероя вернётся уже 5 октября — в этот день зрителей ждёт рекап предыдущих событий.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале EMOTION Label Channel. Права на видео принадлежат J.C.Staff.

Третий сезон шоу продолжит историю Сайтамы, который выполняет свои официальные обязанности в Ассоциации героев после трёх лет «специальных тренировок». Аниме вернётся спустя шесть лет после финала второго сезона, хотя анонсировали продолжение ещё в 2022 году.

За проект вновь отвечает студия J.C.Staff — создатели второго сезона. Опенинг к проекту написали знаменитые JAM Project.