Названа дата выхода новой версии фильма Тарантино «Убить Билла»

Обновленная версия культовой дилогии Квентина Тарантино "Убить Билла" с подзаголовком "Кровавое дело" (Kill Bill: The Whole Bloody Affair) выйдет в зарубежный прокат 5 декабря. Зрители впервые смогут увидеть обе части смонтированными в единый фильм, дополненный уникальными материалами.

Финальная сцена из первой части и вводный пересказ из второй вырезаны, зато добавлен эксклюзивный семиминутный анимационный эпизод, о котором постановщик упоминал еще в 2014 году.

Дилогия "Убить Билла" (2003-2004) - невероятная история любви и мести, вдохновленная азиатскими экшн-хитами, - собрала в мировом прокате 333 миллиона долларов, теперь же, как отмечает Deadline, ее почитателей ждет окончательное прочтение.

Ранее режиссер назвал картину своим "самым тарантиновским" фильмом.

"Каждый аспект словно вырван с щупальцами и кровавой тканью из моего воображения, моего подсознания, моих любви, страсти и одержимости", - сказал он.

Прокатом новой версии занимается компания Lionsgate, владеющая правами и на другие работы Тарантино, включая "Бешеных псов", "Бесславных ублюдков" и "Джанго освобожденного".