Расписание выхода детективного сериала «Как приручить лису»

Уже 10 октября состоится премьера сериала «Как приручить лису». Сюжет шоу расскажет историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

Когда выйдут эпизоды детективного сериала «Как приручить лису»
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 21 ноября.

Расписание выхода сериала «Как приручить лису»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 10 октября
  • 2-я серия 10 октября
  • 3-я серия 17 октября
  • 4-я серия 24 октября
  • 5-я серия 31 октября
  • 6-я серия 7 ноября
  • 7-я серия 14 ноября
  • 8-я серия 21 ноября