Когда выйдут эпизоды детективного сериала «Как приручить лису»

Расписание выхода детективного сериала «Как приручить лису»
Уже 10 октября состоится премьера сериала «Как приручить лису». Сюжет шоу расскажет историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Постепенно мужчина выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 21 ноября.
Расписание выхода сериала «Как приручить лису»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 10 октября
- 2-я серия 10 октября
- 3-я серия 17 октября
- 4-я серия 24 октября
- 5-я серия 31 октября
- 6-я серия 7 ноября
- 7-я серия 14 ноября
- 8-я серия 21 ноября