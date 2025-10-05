Расписание выхода сериала «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым

10 октября стартует сериал «Хроники русской революции». События шоу разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошло несколько революций. Главную роль сыграл звезда «Аноры» Юра Борисов.

Всего в сериал войдёт 16 серий — по четыре эпизода будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Start. Премьера заключительно серии состоится 31 октября.

  • 1-я серия — 10 октября
  • 2-я серия — 10 октября
  • 3-я серия — 10 октября
  • 4-я серия — 10 октября
  • 5-я серия — 17 октября
  • 6-я серия — 17 октября
  • 7-я серия — 17 октября
  • 8-я серия — 17 октября
  • 9-я серия — 24 октября
  • 10-я серия — 24 октября
  • 11-я серия — 24 октября
  • 12-я серия — 24 октября
  • 13-я серия — 31 октября
  • 14-я серия — 31 октября
  • 15-я серия — 31 октября
  • 16-я серия — 31 октября