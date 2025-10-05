Расписание выхода сериала «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым
10 октября стартует сериал «Хроники русской революции». События шоу разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошло несколько революций. Главную роль сыграл звезда «Аноры» Юра Борисов.
Всего в сериал войдёт 16 серий — по четыре эпизода будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Start. Премьера заключительно серии состоится 31 октября.
Расписание выхода сериала «Хроники русской революции»
- 1-я серия — 10 октября
- 2-я серия — 10 октября
- 3-я серия — 10 октября
- 4-я серия — 10 октября
- 5-я серия — 17 октября
- 6-я серия — 17 октября
- 7-я серия — 17 октября
- 8-я серия — 17 октября
- 9-я серия — 24 октября
- 10-я серия — 24 октября
- 11-я серия — 24 октября
- 12-я серия — 24 октября
- 13-я серия — 31 октября
- 14-я серия — 31 октября
- 15-я серия — 31 октября
- 16-я серия — 31 октября