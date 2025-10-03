Вышел первый трейлер нового мультсериала «Чебурашка»
25 октября на телеканале СОЛНЦЕ и в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko стартует новый мультсериал "Чебурашка".
Всем с детства знакомые персонажи живут в небольшом городке, где находятся объекты современной инфраструктуры. В каждой серии Гене и Чебурашке предстоит сделать очередное доброе дело.
В анимационном сериале прозвучат легендарные песни композитора Владимира Шаинского.
Режиссер - Анна Кузина.
В первом сезоне будет десять пятиминутных серий. Всего планируется 52 эпизода.
Ранее вышел трейлер игрового фильма "Чебурашка 2", где впервые появляется крокодил Гена - правда, в непривычном контексте.