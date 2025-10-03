Опубликован трейлер сериала «Камбэк» с бомжующим Александром Петровым

"Кинопоиск" опубликовал трейлер своего сериала о нулевых годах "Камбэк" (18+) с Александром Петровым в главной роли.

Петров играет бомжа из Нижнего Новгорода, который не помнит своего прошлого. Он помогает группе подростков, вляпавшихся в неприятности, а они в благодарность пытаются помочь ему вспомнить, что с ним произошло.

В ролях также: Василиса Коростышевская, Григорий Столбов, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Ольга Воронина, Юлия Богданович и другие.

Премьера состоится на "Кинопоиске" 4 октября.

Тизер - здесь.