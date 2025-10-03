В Оренбурге открывается международный кинофестиваль «Восток&Запад»

В течение недели оренбуржцы смогут насладиться современным кино.

© ProOren

Сегодня в Оренбурге откроется 18-й Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард».

В оренбургском драмтеатре имени М. Горького прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему культурному событию.

«Оренбург в 18-й раз принимает кинофестиваль «Восток&Запад». Вновь в течение недели оренбуржцы смогут насладиться современным кино, погрузиться в атмосферу киноискусства», - сказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

Президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая отметила, что XVIII фестиваль - это поиск смыслов и ответов. И кино, как вид искусства, прекрасно может с этим справиться.

Кинофестиваль пройдет в Оренбурге с 3 по 9 октября. Расписание опубликовано здесь. Открытие фестиваля состоится сегодня, в 19:00, в областной филармонии.