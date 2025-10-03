Названа причина продления сериала «Властелин колец»

Издание The Ankler сообщило о причинах продления сериала от Amazon «Властелин колец: Кольца власти» до пятого сезона. Согласно информации портала, если компания не выпустит продолжение шоу, будет платить штраф владельцам франшизы фэнтези.

Так, по данным источников, если компания Amazon не выполнит условий, её обяжут выплатить неустойку в размере $ 20 млн за невыпущенный сезон. Amazon не собирается выплачивать крупный штраф и планирует закончить проект, невзирая на критику.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» начал выходить в 2022 году и был низко оценён зрителями: первый сезон получил 38% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. Второй сезон уже рекомендовало к просмотру больше зрителей — 59%. Сейчас Amazon работает над третьим сезоном картины.