Фильм-катастрофа «Гренландия 2» с Джерардом Батлером выйдет в России в январе

Компания Global Film представила русскоязычный трейлер фильма-катастрофы «Гренландия 2: Миграция». Картина официально выйдет в России 29 января.

Лента продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила катастрофу. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замерзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во («Выстрел в пустоту»).