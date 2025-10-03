Критики оценили хоррор «Глазами пса»

3 октября состоялась мировая премьера фильма «Глазами пса» — хоррора, снятого от лица собаки. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 91% свежести.

Ленту хвалят за её оригинальность: показать глазами питомца все ужасы дома с паранормальными явлениями оказалось действующим ходом. Обозреватели уверены, что пёс Инди заставит переживать даже самых циничных зрителей. Ругают фильм лишь за слишком банальный сюжет — без собаки картина бы стала типичным проходным хоррором.

Что пишут критике о хорроре «Глазами пса»:

«"Глазами пса" берёт знакомую вам историю о доме с привидениями и пересказывает её глазами верного пса. Результат — ужасающий, сокрушительный и глубоко трогательный фильм ужасов, в основе которого — одно из лучших выступлений животных на экране».

«Блестящий фильм ужасов, который допускает множество толкований на метафорическом уровне и даёт возможность испытать сопереживание своему герою-собаке».

«"Глазами пса" — действительно страшный фильм ужасов. И очень душераздирающий».

«Без собачьего взгляда фильм не предлагает ничего принципиально нового, что отличало бы его от типичных хорроров. Однако точка зрения собаки действительно делает эксперимент эффективным и воодушевляющим».

«Собака, исполняющая главную роль в фильме, стала открытием, но сюжет не достоин её звездной силы».

«Глазами пса» рассказывает о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью. Хоррор официально выйдет в России 16 октября.