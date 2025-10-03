Кто сыграет в военной драме «Один на рассвете»

Издание Deadline сообщило, что компания Amazon выпустит фильм Alone At Dawn («Один на рассвете»). Дата выхода военной драмы пока неизвестна.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты будет основан на одноимённом произведении Дэна Шиллинга и Лори Лонгфирца. Главный герой — офицер разведки, который пытается сделать так, чтобы авиадиспетчера Джона Чемпена наградили медалью почёта. Всё потому, что он отдал свою жизнь ради спасения сослуживцев.

Главные роли в картине сыграют Адам Драйвер («Звёздные войны: Последние джедаи») и Энн Хэтэуэй («Темный рыцарь: Возрождение легенды»). Режиссёром выступит знаменитый постановщик Рон Ховард — автор культовых фильмов «Гонка» и «Игры разума».