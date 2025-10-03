«Кинопоиск» ответил, что представит на «Comic-Con Игромир»

"Кинопоиск" назвал первые проекты, которые представит на "Comic-Con Игромир"
"Кинопоиск" объявил первые проекты, которые представит на грядущем фестивале "Comic-Con Игромир".
Так, стриминг обещает в рамках мероприятия провести эксклюзивную премьеру финала второго сезона "Кибердеревни" - в кинозале и до выхода на платформе.
Также гостям ивента покажут четыре новых эпизода анимационного экшна "Киберслав".
Кроме того, посетителям будет доступно специальное пространство, обустроенное декорациями со съемок полнометражного фильма в жанре музыкального приключенческого фэнтези "Король и Шут. Навсегда".
Фестивали Сomic-Con и "Игромир" в этом году пройдут совместно после длительного перерыва.
Единое мероприятие состоится в "Тимирязев Центре" в Москве с 12 по 14 декабря. Напомним, ранее фестивали в последний раз в формате офлайн проводились в 2019 году, в онлайне - в 2021-м.