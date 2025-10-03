«Кинопоиск» ответил, что представит на «Comic-Con Игромир»

"Кинопоиск" объявил первые проекты, которые представит на грядущем фестивале "Comic-Con Игромир".

© Российская Газета

Так, стриминг обещает в рамках мероприятия провести эксклюзивную премьеру финала второго сезона "Кибердеревни" - в кинозале и до выхода на платформе.

Также гостям ивента покажут четыре новых эпизода анимационного экшна "Киберслав".

Кроме того, посетителям будет доступно специальное пространство, обустроенное декорациями со съемок полнометражного фильма в жанре музыкального приключенческого фэнтези "Король и Шут. Навсегда".

Фестивали Сomic-Con и "Игромир" в этом году пройдут совместно после длительного перерыва.

Единое мероприятие состоится в "Тимирязев Центре" в Москве с 12 по 14 декабря. Напомним, ранее фестивали в последний раз в формате офлайн проводились в 2019 году, в онлайне - в 2021-м.