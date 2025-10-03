Представлен трейлер фильма «Новая волна»

Новый локализованный трейлер фильма «Новая волна» (Nouvelle Vague) обнародовала 3 октября 2025 года кинокомпания «Экспонента фильм». «ИнтерМедиа» напоминает, что черно-белая комедия Ричарда Линклейтера рассказывает о создании фильма Жана-Люка Годара «На последнем дыхании». Главные роли во франкоязычном дебюте американского режиссера исполнили Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон, Брюно Дрейфюрст, Том Новембр, Орельен Лорье, Жан-Жак Ле Весье, Лорен Мот, Косима Беревенаже, Аликс Бенезек.

© Кадр из трейлера

В ролике можно увидеть, как Годар (Марбек) работает над своим полнометражным дебютом, нарушая все писанные и неписанные правила общения с продюсерами, актерами и другим членами съемочной группы, чтобы создать шедевр.

Премьера «Новой волны» состоится 7 октября на кинофестивале «Маяк», в российский прокат фильм выйдет 6 ноября.