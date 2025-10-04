В Музее Победы прошла премьера фильма к 70-летию космодрома Байконур

3 октября, в преддверии Дня отечественных космических войск, в Музее Победы состоялась премьера документального фильма «Байконур. Точка отсчета». Выход картины приурочен к 70-летию космодрома. Фильм представила съемочная группа во главе с народным артистом РФ Игорем Угольниковым.

© Вечерняя Москва

Не все из вас родились в стране, которая называлась СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Это было в прошлом веке, даже в конце прошлого тысячелетия, и тогда мы очень гордились — и мы, и наши родители, и наши дедушки и бабушки! Мы были первые! Мы первые запустили космический спутник! Мы первые запустили в космос человека Земли — Юрия Алексеевича Гагарина! А где это было сделано?! Вот чем больше узнаешь это, тем больше поражаешься подвигу людей, построивших тогда Байконур. В фильме об этом рассказывается. Наш фильм не только про технологии и ракеты, это еще и про людей, которые делали невозможное возможным, про их судьбы, про уважение и память. Здесь, на этой земле, прошлое, настоящее и будущее космоса сплетаются в единое целое, — выступил руководитель проекта Игорь Угольников.

Съемки фильма «Байконур. Точка отсчета» проходили в Москве, в Калуге, на космодроме и в городе Байконур, в казахстанской степи, где съемочная группа в полной мере ощутила удивительную энергетику этих мест и где получилось пообщаться с очевидцами событий, ставших частью истории, и с теми, кто сегодня продолжает традиции. В ленту вошли интервью с начальником космодрома Байконур Сергеем Мочаловым, российским ученым, гендиректором ЦЭНКИ (1999–2013) Александром Фадеевым, с Героями Российской Федерации летчиками-космонавтами РФ Олегом Артемьевым и Сергеем Кудь-Сверчковым, ветераном Байконура Константином Козловым и другими.

Спасибо за то, что вы пришли посмотреть этот фильм. Посмотреть не только историю Байконура, но и ощутить современную жизнь, потому что Байконур живет и сейчас. И впереди запуски. И мне очень хочется, чтобы после просмотра этого фильма вы наблюдали за запуском 27 ноября и за последующими! Запускают много — трудятся слаженно, как и наша съемочная группа, которая с любовью делала этот фильм. И мы очень хотим, чтобы вы так же любили космос и Байконур, как и мы, — сказала автор, исполнительный продюсер Наталья Бурцева.

Фильм снят Обнинской ассоциацией «Народный проект» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Госкорпорации «Роскосмос», ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», АНО «9 Мая», Музея Победы, Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.