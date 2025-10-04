Universal приостановила работу над новой частью «Форсажа»

Заявление Вина Дизеля о том, что Universal требует ускорить выпуск новой части «Форсажа», оказалось недостоверным. По данным СМИ, проект находится в глубоком кризисе: сценарий не готов, дата релиза не назначена, а актёры не подписаны на участие.

© runews24.ru

Студия рассматривает возможность продолжения только при условии сокращения бюджета минимум на 150 млн долларов по сравнению с «Форсажем 10». Последний стал самым затратным фильмом серии — более 300 млн долларов, при этом его мировые сборы составили 705 млн, что стало худшим результатом за десять лет. Общие кассовые доходы франшизы оцениваются в 7,3 млрд долларов.

Кризис связывают и с требованиями Дизеля, который якобы требует 25 млн долларов за роль. Ранее именно конфликты с актёром вынудили режиссёра Джастина Лина покинуть съёмки.

Планы выхода новой части остаются неопределёнными: назывались 2025, 2026 и 2027 годы, однако, по информации WSJ, Universal рассматривает альтернативу в виде спин-оффов и сериалов без участия Дизеля.