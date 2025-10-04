Хоррор «Глазами пса» оценили на уровне последнего «Заклятия»

Зрители оценили хоррор «Глазами пса» на уровне «Заклятия: Последний обряд»
3 октября состоялась мировая премьера фильма «Глазами пса» — хоррора, снятого полностью от лица собаки. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.
Фильм ужасов получил оценку «В». Точно так же оценили недавний хоррор «Заклятие: Последний обряд». Кроме того, новая лента про собаку понравилась зрителям больше популярного фильма ужасов «Одно целое» («С+»), но меньше «Орудий» («А-»).
«Глазами пса» повествует о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью. Хоррор официально выйдет в российский прокат 16 октября.