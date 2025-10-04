Хоррор «Глазами пса» оценили на уровне последнего «Заклятия»

3 октября состоялась мировая премьера фильма «Глазами пса» — хоррора, снятого полностью от лица собаки. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

© Постер

Фильм ужасов получил оценку «В». Точно так же оценили недавний хоррор «Заклятие: Последний обряд». Кроме того, новая лента про собаку понравилась зрителям больше популярного фильма ужасов «Одно целое» («С+»), но меньше «Орудий» («А-»).

«Глазами пса» повествует о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью. Хоррор официально выйдет в российский прокат 16 октября.