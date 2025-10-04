Кинокритик Антон Долин назвал российских зрителей расистами

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что специфика российского кинорынка заключается в том, что фильмы с актерами неевропейской внешности значительно хуже собирают кассу. Об этом он рассказал в беседе с YouTube-каналом «Популярная политика».

«Российский зритель в своем большинстве расист. Если люди, с которыми что-то происходит на экране, — это не белые люди, похожие на него самого, то российский зритель не очень-то интересуется, что там происходит», — признался критик.

Долин подчеркнул, что даже в советское время болливудские фильмы пользовались популярностью именно как нечто экзотическое, отличное от привычного советского кино, — и во многом потому, что другое в страну попросту не ввозили.

«В России ни в какие времена после СССР, когда начался свободный рынок и люди сами стали выбирать, на что ходить в кино, не были популярны ни индийские, ни китайские фильмы, ни фильмы с актерами-афроамериканцами», — уточнил эксперт.

По мнению критика, популярные за рубежом актеры, такие как Джеки Чан, не собирают значимую кассу в России. А данные бокс-офиса за последние три года, отметил он, лишь подтверждают его теорию.

«Только отечественный продукт действительно успешно заменил Голливуд и какие-то европейские, американские фильмы, проникающие в отечественный прокат. Индия и Китай так и не заняли его место», — подчеркнул он.

Долин добавил, что подобная ситуация характерна не только для России. Однако в некоторых странах ведется активная работа по преодолению подобных предрассудков. В России же, считает он, проблема только усугубляется.