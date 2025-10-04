«Пророк» с Борисовым покорил Турцию

В Турции прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина" продлили на третью неделю. Об этом сообщила руководитель отдела международной дистрибуции и копродукции компании Kunay Film Алина Арслантюрк.

Уже в первую неделю проката картина заняла восьмое место по продажам билетов. По словам представителя прокатчика, проект вызвал интерес не только у русскоязычной аудитории, но и у турецких зрителей: их привлекли яркая визуальная сторона, смелая идея и сама история. В картине сохранили оригинальный русский дубляж.

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" вышел в турецкий прокат 19 сентября. На данный момент фильм в Турции посмотрели 9062 зрителя, а сборы уже превысили 2 миллиона турецких лир - почти 4 миллиона рублей.

Роль Александра Пушкина в фильме исполнил Юра Борисов. Также в касте Алена Долголенко, Анна Чиповская, Евгений Шварц, Илья Любимов. В Стамбуле кинокартину представил режиссер Феликс Умаров.

В России сборы фильма "Пророк. История Александра Пушкина" составили 1,048 млрд рублей. Картина вышла на киноэкраны 14 февраля 2025 года - отметку в миллиард рублей ей удалось преодолеть за 16 дней.