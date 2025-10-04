Триллер «Гренландия: Миграция» с Джерардом Батлером выйдет в России

Постапокалиптический экшен-триллер "Гренландия: Миграция" (Greenland: Migration) с Джерардом Батлером ("300 спартанцев") и Мореной Баккарин ("Дэдпул") в главных ролях выйдет в российский прокат 29 января 2026 года - в честь этого события компания Global Film поделилась дублированным трейлером фильма и локализованным постером.

В продолжении хита 2020 года семья Гэррити должна покинуть безопасный бункер и отправиться в опасное путешествие по опустошенной Европе, чтобы найти новый дом.

Роли в фильме исполнили Роман Гриффин Дэвис ("Долгая прогулка"), Эмбер Роуз Рева ("Каратель"), Уильям Абади ("Эмили в Париже"), Питер Поликарпу ("Бруталист") и другие.

Режиссером вновь стал Рик Роман Во ("Беглец", "Выстрел в пустоту", "Падение ангела"), в одном из интервью сравнивший "Гренландию" с "Дюной".