Состоялся дебютный показ фильма «Лермонтов»

В Геленджике фильмом "Лермонтов" Бакура Бакурадзе открылся Третий Фестиваль актуального российского кино "Маяк". Даты проведения киносмотра в этом году - с 4 по 9 октября. И впервые "Маяк" проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. На фестиваль приехали Павел Лунгин, Андрей Смирнов, Александр Робак, Владимир Мишуков, Сергей Члиянц и другие. Все они первыми посмотрели долгожданный фильм "Лермонтов" Бакура Бакурадзе - в прокат картина выйдет 16 октября.

С первых же кадров зритель, как в кроличью нору, стремительно проваливается в мир режиссера. В его цветовую гамму, в его кинослог... Вспоминается картина Бакурадзе "Охотник". Охота, впрочем, в "Лермонтове" тоже будет. Даже две - на зверей, и на людей. Более того, в "Лермонтове" и сам зритель - охотник: он выжидает таится... Выстрел! Охотник - и сам режиссер: за кадром, за интонацией, за светом, за мыслью, за посланием...

Если бы нужно было сказать о фильме "Лермонтов" двумя словами, то это было бы так: "Обыденность дуэли". А в уме держим - "Обыденность смерти". Показан последний день из жизни поэта - хотя никто, включая его самого, об этом не знает. Хотя...Он же говорит своей кузине Катеньке, что способен видеть будущее. И в данном случае ошибается. Но осечка бывает не всегда.

Почти не слышно слов и музыки. И стихотворений. Бессонная ночь. Поездка верхом. Гости, что приехали по приглашению поэта, а он их не встретил. Но они и сами готовы себя занять.

"Шампанское по утрам хорошо помогает от насморка", - говорит герой Андрея Максимова.

Максимов - будущий Маяковский в другом фильме, в этом - Бенкендорф. Ванны - купальни - некая русская перекличка с "Молодостью" Паоло Соррентино. Осязаемость вещей - хочется потрогать беленую известью стену в домике на Кавказе, уютное, но, видимо, кусачее шерстяное одеяло, ковер ручной работы на стене, даже пистолеты - эти блестящие игрушки взрослых мужчин.

Эротические сцены без обнаженных тел, объятия, что сильнее секса, долгие прогулки-разговоры, в которых выговорено каждое чувство... Расслабившись, купаться от счастья в этом мире настоящего кинематографа зрителю не придется. Сам Лермонтов - та еще заноза. Он выведен Бакуром Бакурадзе... неприятным! Режиссер сделал из Лермонтова, по сути, админа Telegram-канала - говоря понятиями сегодняшнего поколения. Но такого, который действует под своим именем и в другие времена. В стране где нужны "такие Гоголи, чтобы нас не трогали" - для таких всегда было наказание - дуэль, суд, Сибирь, неприятие общества, травля - далее по списку.

Не случайно играет Лермонтова в этом фильме комик - стендапер, тоже не самое приятное для тех, кого он высмеивает, человеческое сословие. Однако за неприятностью, колкостью, эпиграммами, несоблюдением этикета, приличий и вежливости, как и за поэзией Лермонтова, кроется ранимая душа, непонятость, безответная любовь... И, глядя на такого Лермонтова, очень чутко осознаешь, что одиночество появилось задолго до того, как возник интернет....

Лермонтов в исполнении Ильи Озолина - живое олицетворение стихотворения "И некому руку подать... И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг. "Такая пустая и глупая шутка…" Он - тот Печорин, который непривлекателен. Он - неизлечимо больной Мцыри, дни которого сочтены. У него хроническая болезнь неприживаемости в этом мире. Свободно он себя чувствует лишь с собаками, да лошадьми - какой кадр в картине черный и печальный взгляд вороного коня!

В фильме "Лермонтов" - лучшая на сегодняшний день роль Евгения Романцова - наконец-то он получил предложение, достойное его фактуры. Роль способна стать переломной в его творчестве. Романцов играет Николая Мартынова - обиженного на слово человека. Того, который не может простить сказанного. Как и Лермонтовы, они произносят слова честь имею (во время жизни поэта вслух, а далее - про себя). Но как же по-разному они понимают слово "честь".

И когда в фильме свершается роковой выстрел, в голове звучат строки стихотворения юного Лермонтова "На смерть поэта" и вспоминаешь, что и Пушкин был многим его современникам неприятен и неугоден, и ему многого не могли простить, "имеющие честь". Что делать с такими? Расправляться, оплакивать и превозносить?

И полностью их жизнь соответствует словам "кия в мешке не утаишь" - хотя и шутят так в картине "Лермонтов" по другому поводу, якобы о делах любовных. А после сеанса, взвешивая на внутренних весах, принимаешь ты или нет такого Лермонтова, просто признаешь, что сам человек и образ, который создают его стихи (творчество в целом, даже Telegram-канал, как вид творчества), часто кажутся абсолютно не совпадающими, а на самом деле как в химии, одно состояние под воздействием реакции плавно перетекает в другое. Остается добавить словами из картины "Где мы вообще? И что, собственно говоря, происходит?" Хотя в фильме "Лермонтов" - это также якобы о делах любовных...

Кстати

Бакур Бакурадзе впервые лично приехал на фестиваль "Маяк". Фильм "Снег в чужом дворе" в прошлом году тут представляли без него. Бакур - председатель жюри фестиваля. И, судя по фильму открытия, понятно, что планка судейства для всех представленных в конкурсе в этом году 10 фильмов будет весьма высока.