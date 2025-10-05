Четыре лучшие погони из советского кино

«За рулем» напомнил экшен-сцены из любимых фильмов СССР и раскрыл их тайны

Одна из самых знаменитых погонь в истории советского кинематографа великолепно дополнила трогательную детективную трагикомедию про угонщика Юрия Деточкина, воровавшего машины с самыми благородными мотивами.

Режиссером и одним из авторов сценария выступил Эльдар Рязанов, который относился к съемочному процессу предельно серьезно и требовал от «своих» актеров во всех смыслах новых свершений.

Например, Иннокентий Смоктуновский, сыгравший роль Деточкина, до этого не умел водить автомобиль! Пришлось сдавать на права и осваивать технику. А Ольгу Аросеву (невеста Деточкина Люба) отправили постигать азы управления троллейбусом.

Крутой эпизод, в котором Деточкин на Волге пытается уйти от очень харизматичного и упорного словно терминатор автоинспектора на мотоцикле (его сыграл Георгий Жженов), стал одним из самых знаменитых в советском кино.

«Погоня! Какой детективный сюжет обходится без нее? Один — бежит, другой — догоняет! Таков непреложный закон жанра! Детектив без погони — это как жизнь без любви», — незабвенные строки, зачитанные голосом самого Юрия Яковлева, которого мы знаем по роли Ипполита из «Иронии судьбы».

Знакомую наизусть дуэль между Волгой и Уралом с проездом под трубовозами и заездом на движущуюся платформу по сей день вызывает восторг! Смоктуновский здесь по понятным причинам не участвовал, его подменил водитель-каскадер.

В фильме есть еще один напряженный динамичный момент: Люба на троллейбусе преследует Деточкина по Садовому кольцу, «вышивая» в потоке.

С народной лентой связаны и другие интересные факты. Заслуженная Волга впоследствии снялась в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Три тополя на Плющихе». А капкан в автомобиле и угон с использованием автокрана, который поднимает гараж, — случаи из реальной жизни, отраженные в кино.

Тот самый фильм, который смотрел попугай Кеша в мультике «Возвращение блудного попугая». Уровень реализма в остросюжетном детективе по одноименной повести Юлиана Семенова впечатляет. Например, если вам кажется, что прохожие слишком хорошо играют свои роли, то… вам вовсе не кажется! Из-за невозможности перекрыть Пушкинскую площадь и Тверскую (в советские годы — улицу Горького) авторы фильма пошли на хитрость — киношных бандитов снимали скрытой камерой.

Из этой же оперы головокружительная схватка двух Волг ГАЗ-24. Центр столицы перекрыть не разрешили, и каскадерам пришлось играть в предложенных обстоятельствах — мчаться в транспортном потоке, демонстрируя уровень виртуозного водительского мастерства.

Эпизод длится всего несколько минут, но изобилует яркими запоминающимися сценами. Например, в одной из них угнанная у таксиста Волга зрелищно прыгает со ступенек. В другой — устраивает на улицах сущий хаос, взлетает и жестко приземляется, сносит милицейский мотоцикл с коляской, мчится по пешеходной части бульвара и, наконец, заваливает строительные леса, уходя от погони.

«Двойной обгон», 1984 год

В позднем СССР хватало остросюжетных фильмов с достаточно простым «житейским» сюжетом, которые захватывали с первых минут. Боевик «Двойной обгон» о попытке угона автопоезда с дорогой импортной кожей занимает среди них достойное место.

Через всю киноленту красной нитью проходят смыслы и идеи, которые должны были затронуть советских граждан. Жить надо по закону, семья — это главное, ну и доблестные сотрудники ГАИ, если что, придут на помощь. «Двойной обгон» прославляет мастерство и отвагу работников ГАИ.

Украшением ленты стала схватка между капитаном Маджиевым на милицейской вазовской «шестерке» и бандита по прозвищу Жук на угнанной белой Волге. В конце, как водится, добро побеждает: инспектор ловким маневром отправляет оппонента в кювет вверх колесами. Особый драматизм и колорит погоне придает пустынный безжизненный пейзаж. Вокруг никого, только положительный герой и злодей.

«Авария — дочь мента», 1989 год

Пронзительная молодежная драма о старшекласснице-рокерше Валерии Николаевой по прозвищу Авария тоже запомнилась погоней. В самом конце фильма отец Валерии старший лейтенант милиции в блестящем исполнении Владимира Ильина преследует похитителей дочери, которые пытаются скрыться на белых Жигулях пятой модели. Жесткий и реалистичный эпизод изобилует бескомпромиссной «контактной борьбой». В итоге милиционер таранит машину негодяев — та переворачивается и сгорает.

Интересно, как выглядит «пятерка»: в кадре не стандартный седан, а тюнинговый – с «вайбом» восьмидесятых годов. Передний бампер заменен на спортивный, установлены большие противотуманные фары Hella и спойлер на крышке багажника, боковины украшают черные полосы, а в салоне мы видим спортивный руль. Автомобиль всем своим видом говорит, что на нем ездили мажоры, которым страсть как хотелось выделиться на дороге.

Вместо послесловия

Сцены погонь вставляются и в современные фильмы, и мы с удовольствием их смотрим. Но тех советских погонь больше не снимают. Не то чтобы они были лучше или хуже — они были другими, как была другой страна. За это мы их и любим.