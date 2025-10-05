Эксперт объяснил, чего не хватает киноиндустрии на Дальнем Востоке

Сценарная мастерская необходима на Дальнем Востоке для развития киноиндустрии. Об этом заявил в Улан-Удэ исполнительный директор по социальному развитию АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Гасан Гасанбалаев.

"Нам нужна хорошая дальневосточная сценарная мастерская. Сценарий - это самое главное. Надо подумать, как это сделать, какими компетенциями нарастить", - сказал Гасанбалаев на пленарной сессии II Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

В ДФО в сфере киноиндустрии заняты почти 4 тыс. человек. "Это люди, которые никуда не уезжают, реализовывают свой творческий потенциал, и эта цифра будет расти, - отметил Гасанбалаев. - Много снимается на Дальнем Востоке и дальневосточниками, но нас немного тревожит и расстраивает тот факт, что Дальний Восток склоняется больше в сторону бандитской тематики - вышли фильмы "Лихие", "Общак", в Находке (Приморский край - прим. ТАСС) снимается "Обнальщик". Это часть истории нашей страны, но, говоря про ценности, все-таки важны созидательные продукты, важно показывать такие картины, как "9 секунд", "Челюскин" - это те фильмы, которые формируют у молодежи правильные ценности".

Кооперация регионов ДФО

Гасанабалаев выступил за кооперацию регионов в сфере киноиндустрии. Условия созданы: на Дальнем Востоке есть восемь региональных кинокомиссий, проводится восемь кинофестивалей, включая международные, четыре субъекта РФ имеют кинорибейты, создаются кластеры креативных индустрий, постепенно нлаживается работа по подготовке кадров.

"Сила Дальнего Востока - в кооперации. Регионы должны объединяться. Бурятия, где строится креативный кластер и Центр креативных индустрий, уже оказывает поддержку в производстве кино, например, заявляет амбиции стать центром аудиоконтента для киноиндустрии. Отличная возможность эту компетенцию наращивать и работать совместно с другими регионами ДФО", - сказал Гасанбалаев, отметив, что таким регионом-партнером для Бурятии могла бы стать Якутия с ее богатым опытом.

В Республике Саха (Якутия) в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией "Экстра синема". Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование одного кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа.

Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. Власти региона ожидают, что суммарные кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году превысят 200 млн рублей. В Якутии до конца года ожидаются крупные премьеры, среди ближайших - триллер-хоррор "Присутствие" режиссера Аполлинарии Дегтяревой, он выйдет в прокат во всех кинотеатрах республики с 13 ноября. Картина является для Дегтяревой дебютной. Продюсером выступает Дмитрий Давыдов, лауреат "Кинотавра" (фильм "Пугало") и других крупных фестивалей.

Вторая торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России пройдет в Улан-Удэ 6 октября. Первая кинопремия состоялась в 2024 году в Москве. Дальневосточная кинопремия является профессиональной наградой, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока. Проект учрежден Минвостокразвития России, проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Республики Бурятия и Союза кинематографистов России.