Вышел трейлер сериала «Хэл и Харпер» с Марком Руффало

Трейлер сериала «Хэл и Харпер» (Hal & Harper) обнародовал 3 октября 2025 года видеосервис Mubi. Режиссером и сценаристом 8-серийного проекта выступил Купер Рэфф («В ритме ча-ча-ча»), который исполнил и одну из главных ролей, вместе с Лили Рейнхарт, Марком Руффало и Бетти Гилпин.

Это история о брате и сестре Хэле (Рафф) и Харпер (Рейнхарт), чья давняя близость — одновременно и утешение, и проклятие. Когда их отец (Руффало) объявляет, что у него с девушкой (Бетти Гилпин) будет ребёнок, Хэлу и Харпер предстоит столкнуться лицом к лицу со своим прошлым и созависимостью, которая определяет их взрослую жизнь.

Премьера сериала «Хэл и Харпер» состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнс», премьера на Mubi состоится 19 октября.