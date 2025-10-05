Фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна обзавелся датой выхода

Фильм Сарика Андреасяна «Простоквашино» выйдет в Новый год. Об этом сообщила студия «Союзмультфильм» на YouTube.

Премьеру картины покажут 1 января 2026 года в кинотеатрах России.

28 апреля режиссер Сарик Андреасян анонсировал выход первого трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Татьяна Орлова, Владимир Сычев, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Роза Хайруллина.