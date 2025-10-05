Появился постер комедии «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном

Компания Zentropa представила постер комедии «Последний викинг». Премьера картины в датских кинотеатрах состоится 9 октября.

Лента повествует о том, как мужчина по имени Анкер недавно вышел из тюрьмы, куда попал из-за ограбления. Единственный, кто знает, где спрятаны украденные деньги, — его брат Манфред. Решив вернуть деньги и обрести себя, братья отправляются в путешествие на родину своего детства, которое станет испытанием для их прошлого, их связи и их личностей.

© Постер

Главную роль сыграл звезда «Ганнибала» и «Ещё по одной» Мадс Миккельсен. В фильме также снялись Николай Ли Каас («Реконструкция»), Софи Гробёль («Настанет день») и Ларс Ранте («Охота»). Режиссёром картины выступил Андерс Томас Йенсен — автор «Рыцарей справедливости» и «Адамовых яблок».