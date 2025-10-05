Каким получился фильм «Август»

Нелегко, ох, нелегко даются нашему кинематографу все попытки экранизации романа Владимира Богомолова "Момент истины" ("В августе 44-го...") Хотя, на первый взгляд, это странно. В тексте так много захватывающего действия и напряженного психологизма. Три главных героя романа - капитан Алехин, старший лейтенант Таманцев и гвардии лейтенант Блинов - просто находка для актеров. Так они замечательно слеплены автором, так характерны каждый сам по себе и так блестяще сыграны как единая команда. Не хуже трех мушкетеров Александра Дюма.

Кажется, бери и снимай. И придумывать ничего не надо. Но - нет. Есть в этом романе какая-то засада для киношников, вроде тех, что устраивают диверсантам герои "Момента истины". А в чем она - попробуй пойми!

Первый раз с "Моментом истины" в 1975 году пытался справиться литовский режиссер Витаутас Жалакявичус. И актеры вроде были подобраны достойные. Алехина должен был сыграть Сергей Шакуров, Таманцева - Анатолий Азо, а на роль шофера Хижняка пригласили несравненного Борислава Брондукова. Но во время съемок умер актер, который должен был играть начальника контрразведки 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Егорова, и дело застопорилось. К тому же и автор романа Владимир Богомолов был недоволен этой работой, а неуступчивость его характера при его жизни была хорошо известна.

В результате фильм так и не был снят.

Вторую попытку предпринял Михаил Пташук на киностудии "Беларусьфильм". И снова - блестящая команда актеров. Евгений Миронов (Алехин), Владислав Галкин (Таманцев), Алексей Петренко (Егоров). Фильм вышел в 2000 году к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне и с тех пор ежегодно показывался на ТВ 9 Мая. Но при этом выход фильма сопровождался чередой скандалов при покупке его разными каналами. И снова от фильма отрекся Владимир Богомолов, назвав его "примитивным боевичком" и настояв, чтобы его имя убрали из титров.

Владимира Осиповича Богомолова не стало в декабре 2003 года. Экранизировать роман стало возможным без его участия и придирчивого ока. В титрах фильма "Август", который только что вышел на широкий экран, его имя стоит. Но почему-то есть ощущение, что и этой киноверсией своего романа он остался бы недоволен и как будто посмертно сопротивлялся реализации проекта.

Но это уже из области мистики.

Так или иначе, но проект разрабатывали долго, с 2018 года, при поддержке Фонда кино. Продюсерами выступили Анатолий Максимов и Константин Эрнст, а режиссером должен был стать Алексей Андрианов. Но он покинул проект, а режиссерское кресло заняли Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Менялись локации съемок, которые проходили в 2022 - 2023 гг. Первоначально планировалась Западная Беларусь, где и происходит действие романа. В итоге фильм снимали в Карельских лесах и Ленинградской области. А вот с актерами снова повезло: Сергей Безруков (Алехин), Никита Кологривый (Таманцев), Павел Табаков (Блинов), Роман Мадянов (Егоров).

Это одна из последних работ Романа Мадянова, ушедшего из жизни год назад и сыгравшего более двухсот ролей в кино и около двадцати в Театре имени Владимира Маяковского. Мадянов был фантастическим актером! Он даже мерзавцев играл так, что залюбуешься, невольно поддавшись его харизме, как это было в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан". А когда, играя тамбовского мужика, он нарезал хлеб в фильме Андрея Смирнова "Жила-была одна баба", от его рук невозможно было оторвать взгляд. В "Августе" ему досталась роль жесткого, но героического генерала-контрразведчика, которого прислали "нахлобучить" Алехина и его начальника подполковника Полякова (Даниил Воробьев). Генеральским рыком он должен выправить почти безнадежную ситуацию с поиском диверсантов-радистов. И смертельно больной актер со своей ролью блестяще справился. В последней сцене идущий вместе с простыми солдатами в атаку генерал (придуманная сцена, в романе этого нет) встает перед нами во весь рост. Давайте таким и запомним потрясающего Романа Мадянова.

На мой взгляд, очень хорош Таманцев в исполнении Кологривого. Я его таким себе и представлял, когда не один раз перечитывал этот роман, начиная с подросткового возраста. Нервный, подвижный, словно на шарнирах, и в каждое мгновение импровизирующий, но при этом безукоризненно четкий, высочайшего класса профессиональный агент-разведчик. Очень хорош Кологривый еще и в паре с Безруковым, который все время подначивает своего подчиненного, выставляя его эдаким "ванькой", обязанным "исполнять", а не "рассуждать", но при этом понимая его незаменимость и не сомневаясь в нем ни секунды.

Павел Табаков, кажется, обречен играть мажоров, которых перевоспитывают обстоятельства, даже в военном кино. В этом плане ему досталась подходящая роль. Хотя вообще-то Блинов у Богомолова отнюдь не московский мажор, а боевой лейтенант, уже получивший ранение и побывавший в госпитале. За персонажем Табакова этого бэкграунда не чувствуется.

Герой Безрукова слишком часто плачет. Сюжетная линия с маленькой дочкой, заболевшей в тылу ревматизмом по причине безразличия местной власти к семье боевого офицера, видимо, должна была отразить внутренний конфликт героя между "службой" и "человеческим, слишком человеческим". В сцене разговора Алехина с Блиновым это работает. Но когда Таманцев, убив одной лимонкой дюжину диверсантов, приглашает Алехина после войны приехать к нему с семьей на море, это уже перебор. И где-то это уже было, в каких-то других фильмах о войне.

Но в целом кино получилось. Зрелищное и психологически глубокое. Характеры есть, и нашлись удачные актеры для их исполнения - вот что главное.