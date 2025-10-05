Расписание выхода сериала «Последний рубеж» от Apple
10 октября стартует сериал «Последний рубеж» от компании Apple. Главным героем шоу выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.
Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера финального эпизода состоится 5 декабря.
Расписание выхода сериала «Последний рубеж»
- 1-я серия — 10 октября
- 2-я серия — 10 октября
- 3-я серия — 17 октября
- 4-я серия — 24 октября
- 5-я серия — 31 октября
- 6-я серия — 7 ноября
- 7-я серия — 14 ноября
- 8-я серия — 21 ноября
- 9-я серия — 28 ноября
- 10-я серия — 5 декабря