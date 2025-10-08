Фильм «В списках не значился» откроет Фестиваль российского кино в Сербии

С 9 по 12 октября в Белграде, Нови-Саде, Нише, Пироте и Вране пройдет фестиваль российского кино "Сербия-2025", организованный Роскино при поддержке Министерства культуры РФ.

© Кадр из фильма "В списках не значился"

В рамках некоммерческих показов зрителям будет представлено пять картин.

В Белграде фестиваль будет открывать военная драма по одноименной повести Бориса Васильева "В списках не значился", в Нови-Саде - документальная лента "Июньская полынь" о силе духа и детском мужестве во времена Великой Отечественной войны.

Также в рамках смотра будут показаны семейный музыкальный фильм-сказка "Бременские музыканты", анимационная картина "Лунтик. Возвращение домой" от двукратного номинанта на премию "Оскар" Константина Бронзита и романтическая комедия "Страсти по Матвею".

"Фестиваль стал доброй традицией и важной частью культурного диалога между нашими странами. Российское и сербское кино объединяют общие ценности, глубина и искренность. В год 80-летия Победы тема памяти, мужества и любви к Родине звучит особенно сильно, находя глубокий отклик у зрителей. Такие фильмы помогают почувствовать связь поколений и напомнить о том, что нас сплачивает", - говорит министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ежегодно Роскино проводит перекрестные фестивали российского кино в Сербии и сербского - в России. В сентябре в сербском городе Вране в рамках Всемирного детского фестиваля анимационного кино Golden Snail ("Золотая улитка") прошел День российского кино.

В августе сербские зрители смотрели российские фильмы в рамках летнего фестиваля Zemun Fest и всероссийской акции "Ночь кино", к которой страна присоединилась впервые.