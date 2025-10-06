Когда выйдет фильм по «Острым козырькам»

Известно, что в скором времени выйдет фильм, основанный на сериале «Острые козырьки». Премьера фильма изначальна была запланирована на конец этого года, но сейчас ленту не стоит ждать до начала 2026-го.

Информацией поделился исполнитель роли Томаса Шелби, актёр Киллиан Мёрфи. По его словам, если планы вновь не изменятся, то картина выйдет в 2026 году.

Лентой по «Острым козырькам» занимается онлайн-кинотеатр Netflix, который обычно против релиза своих проектов в кино ради эксклюзивного выхода на платформе. Действие ленты развернётся во время Второй мировой войны. Других подробностей картины, включая сюжетные детали и актёрский состав, нет.