Появился новый эпичный постер фильма «Хищник: Планета смерти»

Кинокомпания 20th Century Studios продолжает рекламировать фильм «Хищник: Планета смерти». Картина получила новый постер, в центре которого можно увидеть молодого охотника.

Новый постер фильма

© 20th Century Studios

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.

Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг («Неоновый демон»). Премьера фантастической ленты состоится 7 ноября.