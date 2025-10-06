Минкультуры вновь ищет традиционные ценности в кино

В России вновь озаботились поиском наличия или отсутствия традиционных ценностей в фильмах и сериалах. До сих пор мало кто понимает, где здесь грань добра и зла, однако Минкультуры с Минцифры занялись соответствующими рекомендациями и критериями, которые будут, правда, касаться лишь фильмов с государственным финансированием.

© nsn.fm

По данным издания «Коммерсантъ», Минкультуры направило в Минцифры на согласование перечень критериев «для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей» в фильмах и сериалах, созданных при участие государства. В Минцифры поспешили откреститься от перечня, уточнив, что не являются разработчиками документа. При этом собеседники издания считают, что нововведения могут касаться выдачи грантов.

«В перечне рекомендаций с критериями сказано, что оценка будет производиться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов. Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям», - отмечает издание.

Перечень тех самых «традиционных ценностей» был утвержден указом президента РФ № 809 еще в ноябре 2022 года. В их число, в частности, входят жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, а также служение Отечеству и др.

При этом причины отказов Минкультуры от выдачи прокатных удостоверений тому или иному фильму до сих пор остаются для простых смертных загадкой.

Так, 1 октября стало известно, что в ведомстве не дали добро на показ в России фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2025 «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи. В Минкультуры объяснили невыдачу прокатного удостоверения картине, которая должна была выйти в России 30 октября, «несоответствием фильма законодательству России».

На этом фоне в недружественных странах кричат об очередном попрании демократии в России, а журналисты гадают, связан ли запрет с дружбой России с Ираном, где Панахи был осужден за антиправительственную деятельность и создал этот фильм в нарушение запрета снимать кино в течение 20 лет.

Не слишком понятны и критерии реабилитации «неугодных» актеров с режиссерами и их картин. Например, 9 сентября «Институт развития интернета» торжественно объявил о начале съемок первого российского сериала о большом теннисе, главную роль в котором сыграет Данила Козловский, имя которого после начала СВО пропадало из титров российских картин и вызывало гнев общественников. Одним из продюсеров картины выступил Федор Бондарчук, поблагодаривший Козловского.

«Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту. Надеемся, что пройдем этот путь достойно. Отдельное спасибо Даниле Козловскому и Полине Гухман, которые отправились вместе с нами в это путешествие», - подчеркнул Федор Сергеевич.

На этом фоне 1 октября в России вышел лежавший с 2023 года на полке сериал «Бар "Один звонок"», где Козловский и сыграл главную роль, и выступил в роли продюсера.

По мнению журналистки Ксении Собчак, реабилитация Козловского связана не с ценностями и законами, а с «битвой покровителей».

«Два примера: два отличных наших артиста. Ваня Ургант и Данила Козловский. И два разных исхода. Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей? За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле, в эфир. А покровитель(-ница) Козловского в итоге переломил(а) ситуацию. Данилу разбанили», - отмечала Собчак.

Кинорежиссер Александр Сокуров, фильмы которого в последнее время также не показывают в России, представил недавно на Венецианском фестивале фильм «Записная книжка режиссера».

«Многие русские, которые посмотрели фильм, захотели вернуться в страну, они подходили и говорили мне об этом. В зале на премьере было 1200 человек, там были разные люди разных политических убеждений и исторических позиций, но подавляющее большинство говорило мне, что для них это очень важно и серьезно, что по современной жизни, по жизни ХХ века они еще такого не видели. Очень многие мне говорили, что они стали понимать Россию намного лучше. Для них это было серьезным размышлением, касающимся и морального облика русских, и русской политики, и русской истории, и социализма в России. На очень многие вопросы люди получили ответы этим фильмом», - рассказал НСН Сокуров.

Вместе с тем режиссер посетовал, что его фильмы запрещают в России «без объяснений».

«Если называть вещи своими именами, мои фильмы просто запрещают к показу. Ну что я могу сделать? На мои запросы «Почему?», мне отвечают: «Без объяснения причин». Со мной так разговаривают у меня на Родине. Я уже обсуждал эту проблему с президентом. Надеюсь, у меня будет еще возможность с ним пообщаться. Если смотреть на отношение ко мне министерства культуры, я думаю, что шансов на показ фильма у меня нет никаких», - констатировал Сокуров.

Со своей стороны, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что фильмы Сокурова России пока не нужны. При этом она уточнила, что не смотрела картину «Записная книжка режиссера».

«Если честно, я не смотрела картину Сокурова “Записная книжка режиссера”. Пока идет спецоперация России на Украине, думаю, Сокуров нам не нужен. Напомню, что режиссер позволял себе слишком либеральные высказывания, и фильмы у него такой же направленности. Не представляю, что ему нужно сделать, чтобы его фильмы снова были официально разрешены», — пояснила депутат.

Со своей стороны, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец возмущена обилием на российских экранах фильмов и сериалов, которые учат подростков с юмором относиться к изменам.

«Сегодня все мы являемся продуктами своего времени. Посмотрите на окружающее нас медиапространство - какие там смыслы, парадигмы? У нас сегодня в принципе измена не является общественно порицаемым явлением. Если еще совсем недавно люди жили по заповедям, а прелюбодеяние – это смертный грех, то сейчас фильмы, сериалы, передачи – это же полное дно! Многие из них, даже идущие в прайм-тайм, связаны с изменами, которые являются гвоздем сюжета, вокруг которого все вертится. При этом очень часто тот, кому изменяют, представляется, как некий недотепа, либо как человек, на котором можно заработать деньги или ввести его в заблуждение», - сказала Волынец НСН.

По ее мнению, следует также запретить телепередачу «Пусть говорят», а также сериалы, связанные с маргинализацией семьи и хайпом на убийствах, изнасилованиях, скандалах и негативе.

Вместе с тем, первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов говорил НСН на фоне идеи запретить в России фильмы Алексея Балабанова, что «в любом хорошем стремлении можно дойти до идиотизма». В этой связи он напомнил, как из-за курящего волка хотели запретить мультсериал «Ну погоди!».