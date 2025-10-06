Проекты Героя России Ильяса Дауди отметили на международных фестивалях в США

Жюри Международного кинофестиваля Los Angeles Cinema Festival of Hollywood объявило победителей, отобрав лучшие работы из сотен заявок со всего мира. В числе лауреатов - музыкальное видео NAI NOUMIE by JALALADDIN RUMI (1207-1273), созданное магистрантом ВГИК им. С.А. Герасимова, Героем России Ильясом Дауди совместно со студентами актерского факультета Ёсуман Исмаиловой и Шахриером Гулмахмадзодой.

© из личного архива Ильяса Дауди

После официального объявления результатов 28 сентября 2025 года клип был показан в числе лучших работ участникам фестиваля в легендарном Hudson Theater в Голливуде. Для Ильяса Дауди это уже второй высший приз фестиваля: в 2024 году его англоязычный сценарий "Цугцванг Обер-лейтенанта Бруно Тевса" стал победителем в номинации "Лучший сценарий".

Музыкальное видео NAI NOUMIE является частью трилогии "Посвящение Джалаладдину Руми (1207-1273)", к созданию которой были привлечены историки-иранисты и лингвисты-переводчики персидской поэзии. Авторы тщательно проанализировали творчество великого поэта, объединив строки из разных газелей. Симфоническое произведение иранского композитора Араша Фаладванда (Arash Fouladvand) было адаптировано в современную роковую версию, а съемки клипа прошли в живописной заповедной зоне "Завидово" в Тверской области.

Еще одно достижение Ильяса Дауди связано с участием его сценариев в престижном сценарном конкурсе Los Angeles International Screenplay Awards серии Diversity XII. В рамках конкурса, в котором приняли участие преимущественно американские сценаристы, два проекта по мотивам военно-исторического романа-трилогии "В круге Кундузском" добились высоких результатов - сценарий полнометражного фильма Afghanistan Hurts in My Soul вошел в финал, ТВ-пилот сериала Afghanistan Is Not Letting Us Go стал четвертьфиналистом.

Эти успехи продолжают серию международных признаний работ Ильяса Дауди, о которых "РГ" сообщала ранее.