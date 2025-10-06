За что Алексей Учитель снял с конкурса картину Гай Германики

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала в Telegram-канале, что ее фильм сняли с конкурса кинофестиваля «Послание к Человеку».

По словам Гай Германики, Алексей Учитель снял картину с конкурса, несмотря на то, что проект был уже утвержден отборочной комиссией. Режиссер узнала, что коллега сделал это из личной неприязни.

«Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел мое выступление на международной неделе кино, и оно ему не понравилось. Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса», — рассказала кинематографистка.

Гай Германика заявила, что система личной лояльности в культуре уничтожает экосистемы. Как отметила кинематографистка, творчество не укладывается в вертикаль власти.

«Если фестиваль живет по феодальной модели, он неизбежно превращается в музей самого себя — без риска, без таланта, без будущего», — отметила режиссер.

Кинематографистка попыталась связаться с Учителем по телефону после новости о снятии с конкурса. Он не взял трубку. Гай Германика призналась, что написала сообщение коллеге, однако и его он проигнорировал. Позже режиссеру передали, что Учителя раздражает ее настойчивость.