На ТВ-3 состоится премьера второго сезона телехита «Ронин»

Сегодня в 18:00 на телеканале ТВ-3 состоится премьера второго сезона хитового сериала "Ронин".

Второй сезон, как и первый, снимали в Красноярском крае. Главный герой - Иван "Ронин" Доронин в исполнении Дмитрия Паламарчука - вернется из Санкт-Петербурга в родное Медвежье с сыновьями Мишей и Сашкой, оставив службу в СОБР. Теперь он работает скромным почтальоном. Но близкие все еще нуждаются в его защите от бандитов.

К старту продолжения была приурочена акция, в рамках которой россияне могли отправить бесплатную открытку в стиле сериала.

В ролях также: Артемий Черкашин, Тимофей Мадуев, Владимир Мясников, Любовь Баханкова и другие.