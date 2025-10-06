Вышел трейлер комедии о 90-х «Попутчики» с Бортич, Хаевым и Цапником

Опубликованы трейлер и постер новой комедии о девяностых "Попутчики".

© Российская Газета

По сюжету программист Кирилл мечтает презентовать свой стартап влиятельному бизнесмену Олегу Потапову, но вместо деловой встречи оказывается втянут в опасную и комичную погоню: Потапов убегает от преследователей из загородного дома. Столкнувшись с Кириллом, он принимает его за старого друга Сизого. Из-за травмы головы бизнесмен думает, что он в девяностых.

В ролях: Виталий Хаев, Саша Бортич, Филипп Ершов, Ян Цапник, Сергей Рубеко, Данила Якушев, Евгений Михеев, Юрий Кузнецов и другие.

Режиссер - Иван Глубоков.

В кино - с 6 ноября.