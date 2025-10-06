У фильма Надежды Михалковой «Огненный мальчик» появился новый постер

Сегодня на фестивале "Маяк" в Геленджике состоится премьера нового фильма Надежды Михалковой "Огненный мальчик". По этому случаю публикуется новый постер картины.

© Российская Газета

Это - история о сложных отношениях матери и ее сына. Макс, сын председателя комитета по делам семьи и детей оказывается свидетелем и соучастником трагического события, способного поставить крест на карьере его матери. Но вместо разговора с сыном она решает отправить его в деревню. Там остается один на один со своими демонами.

В главных ролях - Юлия Высоцкая, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Александр Устюгов, Денис Косиков и другие.

Трейлер - здесь.