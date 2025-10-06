В Москве откроется фестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест»

В кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой" пройдет кинофестиваль фильмов ужасов. Все картины в программе - премьерные для России. Фильмом открытия станет лента режиссера Брина Чейни "Ловушка для кролика", премьерный показ которой состоялся на фестивале "Сандэнс". Главные роли в фильме исполнили номинант на премию "Оскар" Дев Патель и Рози Макьюэн.

Помимо "Ловушки для кролика" в конкурсной программе примут участие отечественный фильм ужасов Олега Витвицки "Голосовой помощник"; картина "Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы", показанная на фестивале Overlook; хоррор "Паранормальное явление. Шум", премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Ситжесе; киноленты "Оно. Кошмар на Мейпл-стрит" и "Извне. Петля времени" с лондонского кинофестиваля FrightFest.

"Все наши фильмы породистые, привезены с очень разных престижных фестивалей, - говорит программный директор фестиваля Егор Москвитин. - Каждый из них чем-то удивит. Особенно удивит та картина, которую мы показываем в рамках нашего секретного показа - в полночь с 17 на 18 октября. Не анонсирую пока название. А из того, что показалось самым неожиданным, мне хочется выделить фильм "Ловушка для кролика" - хоррор про двух звукорежиссеров, которые оказываются наедине с природой и начинают получать от нее странные звуковые сигналы. Этот фильм в начале года участвовал в программе фестиваля "Сандэнс", где традиционно показывают самые лучшие ужастики со всего мира".

Фильмом закрытия станет культовый японский хоррор "Кинопроба": любители жанра смогут увидеть знаменитую работу режиссера Такаси Миикэ на большом экране. Спустя семь лет после смерти жены вдовец Сигэхару просит друга дать совет, как найти новую жену. Пользуясь своим положением в кинокомпании, они устраивают кинопробы. После прослушивания нескольких женщин Сигэхару очаровывается тихой Асами. Но вскоре все принимает неожиданный оборот, поскольку Асами оказывается не той, кем кажется…

Во внеконкурсной программе запланирован показ пилотного эпизода "Лихо" сериала "Не шурши", в основу сюжета которого легли старославянские сказки. Также гости фестиваля увидят отечественные короткометражки "Юёр" и "Маньячина".