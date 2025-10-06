Снятый по идее министра фильм стал призером Дальневосточной кинопремии

Жюри объявило в Улан-Удэ победителей Дальневосточной кинопремии. Лучшими признаны несколько фильмов, в том числе "Золото Умальты" - о нападении на караван золотопромышленной компании, снятый по идее министра спорта России Михаила Дегтярева, передает корреспондент ТАСС.

Сценарист картины Ольга Погодина получила приз "За лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале". Награду на сцене получила продюсер фильма Елена Дементова.

В 2021 году Дегтярев, занимавший тогда должность губернатора Хабаровского края, предложил для привлечения туристов в регион снять вестерн, в основе которого история о краже золота. В 2024 году картина вышла в прокат, премьера состоялась в Санкт-Петербурге. Сюжет фильма основан на реальных событиях 100-летней давности, в его центре - нападение на караван золотопромышленной компании, в результате которого грабители забрали свыше 430 кг чистого золота. Режиссером картины выступил Андрей Богатырев, главные роли исполнят актеры Павел Деревянко, Артем Ткаченко и Алексей Шевченков.

Лучшие на Дальнем Востоке

Приз в номинации "За лучшую режиссерскую работу в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале" присужден режиссеру Олегу Штрому за картину "9 секунд" о герое Российской Федерации Алдаре Цыденжапове. Фильм снимали в Приморском крае и в Забайкальском крае, откуда родом матрос, ценой своей жизни спасший эсминец "Быстрый" и экипаж в составе 348 человек. Награду на сцене получил актер Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева (Улан-Удэ) Бато Шойнжонов, сыгравший главную роль.

Сразу два приза забрала Якутия. Первый - в номинации "Лучший короткометражный игровой, неигровой или анимационный фильм" - присужден продюсерам Анне Борисовой и Роману Оконешникову за лучшую короткометражную анимацию "Мунха". Второй - в номинации "Лучший полнометражный игровой, неигровой, анимационный фильм или сериал": победители - продюсеры Сардана Саввина и Алексей Егоров за лучший фильм "Легенды вечных снегов".

В номинации "Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом, анимационном фильме или сериале" призером стал режиссер Дмитрий Панов за фильм "Испытание Севером" (Камчатский край). Специальный приз оргкомитета Дальневосточной кинопремии присужден режиссеру Степану Коршунову за сериал "Челюскин. Первые" (Чукотский автономный округ). Специальный приз "За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока" присужден Всероссийскому государственному университету кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

О кинопремии

Дальневосточная кинопремия присуждается за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока. Проект учрежден Минвостокразвития России.

В 2025 году прием заявок на соискание кинопремии прошел с 29 мая по 15 июля. Отборочная комиссия, изучив работы, сформировала шорт-лист, в который вошла 21 картина из Якутии, Хабаровского, Камчатского, Приморского краев, Республики Бурятия, Сахалинской области, Чукотского автономного округа.